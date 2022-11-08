Алексей Игонин: не думаю, что в штабе сборной Бразилии смотрели все матчи «Зенита» в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался об отсутствии бразильских игроков «Зенита» в итоговой заявке сборной Бразилии для участия в чемпионате мира в Катаре. Вчера стали известны имена 26 игроков, которые представят Бразилию на предстоящем турнире.
«В сборной Бразилии очень высокий уровень мастерства. Достаточно рассуждать на уровне конкуренции данной сборной — туда очень сложно попасть.
Бразильцы «Зенита» не играют в еврокубках. Не думаю, что в штабе Бразилии смотрели все матчи «Зенита» в РПЛ. Конечно, бразильские игроки «Зенита» уступают в уровне мастерства тем, кто поедет в Катар на ЧМ-2022», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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