Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Игонин: не думаю, что в штабе сборной Бразилии смотрели все матчи «Зенита» в РПЛ

Алексей Игонин: не думаю, что в штабе сборной Бразилии смотрели все матчи «Зенита» в РПЛ
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался об отсутствии бразильских игроков «Зенита» в итоговой заявке сборной Бразилии для участия в чемпионате мира в Катаре. Вчера стали известны имена 26 игроков, которые представят Бразилию на предстоящем турнире.

«В сборной Бразилии очень высокий уровень мастерства. Достаточно рассуждать на уровне конкуренции данной сборной — туда очень сложно попасть.

Бразильцы «Зенита» не играют в еврокубках. Не думаю, что в штабе Бразилии смотрели все матчи «Зенита» в РПЛ. Конечно, бразильские игроки «Зенита» уступают в уровне мастерства тем, кто поедет в Катар на ЧМ-2022», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В «Зените» война, а Дзюбу ждут в Москве. Инсайды и обзор тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #24. Подкаст можно не только смотреть, но и слушать!

Новость по теме
Петржела: бразильские игроки «Зенита» не такие классные, чтобы играть за сборную на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022