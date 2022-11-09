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«Бавария» разгромила «Вердер». Мюнхенцы забили шесть голов

«Бавария» разгромила «Вердер». Мюнхенцы забили шесть голов
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Сегодня, 9 ноября, состоялся матч чемпионата Германии между «Баварией» и «Вердером». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена». Противостояние завершилось со счётом 6:1 в пользу хозяев.

На шестой минуте счёт в игре открыл Джамал Мусиала. Спустя четыре минуты Антони Юнг после паса Митчелл-Элии Вайзера восстановил равенство на табло. В скором времени Серж Гнабри вывел мюнхенцев вперёд. Затем Леон Горецка укрепил преимущество хозяев. Ему ассистировал Йозуа Киммих. Затем Гнабри оформил хет-трик, забив на 28-й и 82-й минутах. Матис Тель установил итоговый счёт в игре — 6:1.

Команда Юлиана Нагельсмана лидирует в Бундеслиге. Мюнхенцы набрали 31 очко в 14 играх. На второй строчке располагается «Фрайбург». Подопечные Кристиана Штрайха набрали 27 очков в 13 матчах.

Германия - Бундеслига. 14-й тур
08 ноября 2022, вторник. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
6 : 1
Вердер
Бремен
1:0 Мусиала – 6'   1:1 Юнг – 10'   2:1 Гнабри – 22'   3:1 Горецка – 26'   4:1 Гнабри – 28'   5:1 Гнабри – 82'   6:1 Тель – 84'
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