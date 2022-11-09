«Бавария» разгромила «Вердер». Мюнхенцы забили шесть голов

Сегодня, 9 ноября, состоялся матч чемпионата Германии между «Баварией» и «Вердером». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена». Противостояние завершилось со счётом 6:1 в пользу хозяев.
На шестой минуте счёт в игре открыл Джамал Мусиала. Спустя четыре минуты Антони Юнг после паса Митчелл-Элии Вайзера восстановил равенство на табло. В скором времени Серж Гнабри вывел мюнхенцев вперёд. Затем Леон Горецка укрепил преимущество хозяев. Ему ассистировал Йозуа Киммих. Затем Гнабри оформил хет-трик, забив на 28-й и 82-й минутах. Матис Тель установил итоговый счёт в игре — 6:1.
Команда Юлиана Нагельсмана лидирует в Бундеслиге. Мюнхенцы набрали 31 очко в 14 играх. На второй строчке располагается «Фрайбург». Подопечные Кристиана Штрайха набрали 27 очков в 13 матчах.
- 9 ноября 2022
-
00:44
-
00:38
-
00:36
-
00:22
-
00:14
-
00:00
- 8 ноября 2022
-
23:57
-
23:51
-
23:35
-
23:20
-
23:15
-
23:11
-
23:10
-
22:59
-
22:58
-
22:45
-
22:27
-
22:26
-
22:21
-
22:10
-
22:05
-
22:02
-
21:52
-
21:50
-
21:30
-
21:06
-
21:00
-
20:54
-
20:52
-
20:42
-
20:36
-
20:30
-
20:15
-
19:59
-
19:53