«Бавария» разгромила «Вердер». Мюнхенцы забили шесть голов

Сегодня, 9 ноября, состоялся матч чемпионата Германии между «Баварией» и «Вердером». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена». Противостояние завершилось со счётом 6:1 в пользу хозяев.

На шестой минуте счёт в игре открыл Джамал Мусиала. Спустя четыре минуты Антони Юнг после паса Митчелл-Элии Вайзера восстановил равенство на табло. В скором времени Серж Гнабри вывел мюнхенцев вперёд. Затем Леон Горецка укрепил преимущество хозяев. Ему ассистировал Йозуа Киммих. Затем Гнабри оформил хет-трик, забив на 28-й и 82-й минутах. Матис Тель установил итоговый счёт в игре — 6:1.

Команда Юлиана Нагельсмана лидирует в Бундеслиге. Мюнхенцы набрали 31 очко в 14 играх. На второй строчке располагается «Фрайбург». Подопечные Кристиана Штрайха набрали 27 очков в 13 матчах.