Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Герта» Шварца проиграла третий матч подряд

«Герта» Шварца проиграла третий матч подряд
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, завершился матч 14-го тура чемпионата Германии между «Штутгартом» и «Гертой». Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 3-й минуте счёт в игре открыл Серу Гирасси. Ему ассистировал Тьягу Томаш. На 19-й миунте равенство на табло восстановил Доди Лукебакио. Голевой пас на свой счёт записал Джонджо Кенни. На 98-й минуте победный гол забил Константинос Мавропанос.

Берлинский клуб тренирует бывший наставник московского «Динамо» Сандро Шварц. Команда немецкого специалиста потерпела третье поражение подряд. В прошлом туре берлинцы уступили «Баварии». До этого подопечные немецкого уступили «Вердеру». Всего команда Шварца одержала 2 победы в чемпионате.

Германия - Бундеслига. 14-й тур
08 ноября 2022, вторник. 22:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
2 : 1
Герта
Берлин
1:0 Гирасси – 3'   1:1 Лукебакио – 19'   2:1 Мавропанос – 90+8'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022