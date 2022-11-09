«Герта» Шварца проиграла третий матч подряд

Сегодня, 9 ноября, завершился матч 14-го тура чемпионата Германии между «Штутгартом» и «Гертой». Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 3-й минуте счёт в игре открыл Серу Гирасси. Ему ассистировал Тьягу Томаш. На 19-й миунте равенство на табло восстановил Доди Лукебакио. Голевой пас на свой счёт записал Джонджо Кенни. На 98-й минуте победный гол забил Константинос Мавропанос.

Берлинский клуб тренирует бывший наставник московского «Динамо» Сандро Шварц. Команда немецкого специалиста потерпела третье поражение подряд. В прошлом туре берлинцы уступили «Баварии». До этого подопечные немецкого уступили «Вердеру». Всего команда Шварца одержала 2 победы в чемпионате.