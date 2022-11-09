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«Лестер» и «Борнмут» пробились в 1/8 финала Кубка английской лиги

«Лестер» и «Борнмут» пробились в 1/8 финала Кубка английской лиги
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Завершился матч 3-го раунда Кубка английской футбольной лиги, в котором «Борнмут» принимал «Эвертон». Победу праздновали хозяева – 4:1. В составе команды Скотта Паркера голами отметились Джамал Лоу, Джуниор Станислас, Эмилиано Маркондес и Джейдон Энтони. Единственный мяч «Эвертона» забил Демарай Грей.

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
08 ноября 2022, вторник. 22:45 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
4 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Лоу – 7'   2:0 Станислас – 47'   2:1 Грей – 67'   3:1 Маркондес – 78'   4:1 Энтони – 82'

В другом матче игрового дня «Лестер Сити» принимал «Ньюпорт Каунти» и уверенно победил – 3:0. В составе «лис» дубль на счету Джейми Варди, ещё один гол забил Джеймс Джастин.

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
08 ноября 2022, вторник. 22:45 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
3 : 0
Ньюпорт Каунти
Ньюпорт
1:0 Джастин – 44'   2:0 Варди – 70'   3:0 Варди – 82'

В 1/8 финала турнира также пробились «Линкольн Сити», «Милтон Кинс Донс» и «Бёрнли».

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
08 ноября 2022, вторник. 22:45 МСК
Милтон-Кинс Донс
Милтон-Кинс
Окончен
2 : 0
Моркам
Моркам
1:0 О'Хара – 18'   2:0 Dennis – 51'
Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
08 ноября 2022, вторник. 22:45 МСК
Бристоль Сити
Бристоль
Окончен
1 : 3
Линкольн Сити
Линкольн
0:1 Вирту-Тик – 6'   0:2 Хаус – 15'   0:3 О'Коннор – 49'   1:3 Конвей – 80'
Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
08 ноября 2022, вторник. 22:45 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
3 : 1
Кроули Таун
Кроули
0:1 Телфорд – 22'   1:1 Барнс – 24'   2:1 Зарури – 79'   3:1 Зарури – 90'

Действующим победителем турнира является «Ливерпуль», который 14 мая 2022 года обыграл лондонский «Челси». В основное и дополнительное время была зафиксирована нулевая ничья, в серии пенальти «красные» были сильнее – 6:5.

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