«Лестер» и «Борнмут» пробились в 1/8 финала Кубка английской лиги

Завершился матч 3-го раунда Кубка английской футбольной лиги, в котором «Борнмут» принимал «Эвертон». Победу праздновали хозяева – 4:1. В составе команды Скотта Паркера голами отметились Джамал Лоу, Джуниор Станислас, Эмилиано Маркондес и Джейдон Энтони. Единственный мяч «Эвертона» забил Демарай Грей.

В другом матче игрового дня «Лестер Сити» принимал «Ньюпорт Каунти» и уверенно победил – 3:0. В составе «лис» дубль на счету Джейми Варди, ещё один гол забил Джеймс Джастин.

В 1/8 финала турнира также пробились «Линкольн Сити», «Милтон Кинс Донс» и «Бёрнли».

Действующим победителем турнира является «Ливерпуль», который 14 мая 2022 года обыграл лондонский «Челси». В основное и дополнительное время была зафиксирована нулевая ничья, в серии пенальти «красные» были сильнее – 6:5.