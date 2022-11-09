«Лестер» и «Борнмут» пробились в 1/8 финала Кубка английской лиги

Завершился матч 3-го раунда Кубка английской футбольной лиги, в котором «Борнмут» принимал «Эвертон». Победу праздновали хозяева – 4:1. В составе команды Скотта Паркера голами отметились Джамал Лоу, Джуниор Станислас, Эмилиано Маркондес и Джейдон Энтони. Единственный мяч «Эвертона» забил Демарай Грей.
В другом матче игрового дня «Лестер Сити» принимал «Ньюпорт Каунти» и уверенно победил – 3:0. В составе «лис» дубль на счету Джейми Варди, ещё один гол забил Джеймс Джастин.
В 1/8 финала турнира также пробились «Линкольн Сити», «Милтон Кинс Донс» и «Бёрнли».
Действующим победителем турнира является «Ливерпуль», который 14 мая 2022 года обыграл лондонский «Челси». В основное и дополнительное время была зафиксирована нулевая ничья, в серии пенальти «красные» были сильнее – 6:5.
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