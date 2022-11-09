Завершившего карьеру Пике удалили в перерыве матча «Барселоны» с «Осасуной»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, ранее объявивший о завершении карьеры, был включён в заявку команды на матч 14-го тура испанской Примеры с «Осасуной» и остался на скамейке запасных, а в перерыве получил красную карточку.



Сине-гранатовые проигрывали с шестой минуты, когда забил защитник «Осасуны» Давид Гарсия. А на 31-й минуте за повторное предупреждение с поля был удалён форвард «Барселоны» Роберт Левандовски. После свистка на перерыв Пике подошёл к арбитру матча Хесусу Хилю Мансано и что-то ему доказывал, за что также получил красную карточку.

35-летний Жерар Пике провёл за «Барселону» 616 официальных матчей во всех турнирах и забил 53 гола. С командой он трижды выигрывал Лигу чемпионов, восемь раз становился чемпионом Испании, семь раз выиграл Кубок Испании, шесть раз – Суперкубок. Также на счету Пике три Суперкубка УЕФА и три выигрыша Клубного чемпионата мира, а со сборной он становился чемпионом мира (2010) и Европы (2012).