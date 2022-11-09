В УЕФА жёстко отреагировали на возможное возрождение проекта Европейской Суперлиги

УЕФА выступил с жёсткой позицией в отношении коммерческой группы, продвигающей обновлённый проект Европейской Суперлиги, заявив, что «весь европейский футбол выступает против их жадного плана». Об этом сообщает BBC Sport.

Делегация A22 Sports Management, которая могла действовать от имени «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», состоящая из трех человек, получила жёсткий ответ после 2,5 часовой встречи с представителями УЕФА.

Недовольство УЕФА выплеснулось, когда они возразили против формулировки заявления, опубликованного A22, в котором они рассказали о своей встрече с президентом УЕФА Александром Чеферином и «большой группой других руководителей».

«A22 Sports Management опубликовала отчёт о своём сегодняшнем посещении штаб-квартиры УЕФА в Ньоне. Сейчас УЕФА проверяет запись, чтобы убедиться, что они говорят об одной и той же встрече. Если и есть «вывод» из сегодняшнего дня, так это то, что весь европейский футбол выступает против их жадного плана.

A22 хотели диалога, поэтому мы дали им 2,5 часа времени от всех заинтересованных сторон, и каждый из них отверг их подход. Когда им представился такой шанс, оказалось, что им нечего нам сказать», — гласит пресс-релиз УЕФА.

Однако в A22 по-прежнему считают, что УЕФА не имеет автоматического права управлять европейским футболом. При этом, их представители отказались рассказать, как выглядит их возможный проект.

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