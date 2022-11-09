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Клопп назвал игрока о несостоявшемся переходе которого он жалеет больше всего

Клопп назвал игрока о несостоявшемся переходе которого он жалеет больше всего
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал главной ошибкой неподписание 30-летнего корейского нападающего Сон Хын Мина, ныне выступающего за «Тоттенхэм Хотспур».

«Одной из самых больших ошибок в моей жизни было то, что я не подписал Сона. Выдающийся игрок. Футболист мирового класса и один из лучших нападающих в мире. Да, он должен гордиться этим», — цитирует Клоппа Daily Express со ссылкой на KBS.

Отмечается, что во время своего пребывания в Бундеслиге в составе «Гамбурга» и леверкузенского «Байера» Сон получил прозвище «убийца «Боруссии» после того, как забил за оба клуба в матчах с Дортмундом, которым руководил именно Клопп. Позднее игрок рассказал, что перед переходом в «Байер» он мог оказаться в «Боруссии», однако подумал, что получит там меньше игрового времени.

Напомним, в нынешнем сезоне Сон принял участие в 19 встречах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Клопп после матча раздаёт фанатам пиво.

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