Юсупов: со мной связывались средненькие команды из Турции, но хочу остаться в России

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о том, что им интересуются в Турции, однако подчеркнул, что на данном этапе не желает уезжать из России.
«Думал ли я о Европе? Сейчас? Нет, конечно. Туда в обычное-то время тяжело попасть, а сейчас тем более. Турция? Это другой вопрос. Кстати, знаю, что у меня там есть варианты, даже как-то со мной связывались. Но не знаю. До конкретики дело ни разу не доходило, а мне хотелось бы остаться в России.
Кто связывался? Какие-то средненькие команды. Но я об этом даже не думаю. Во-первых, у меня есть контракт. Во-вторых, пока не особо хочется в Турцию», – приводит слова Юсупова «РБ Спорт».
В текущем сезоне Юсупов принял участие в 13 матчах «Сочи» в Российской Премьер-лиге (12 раз выходил в старте, один раз – на замену). Он забил два мяча в августе – в играх с «Пари НН» (2:1) и с «Ростовом» (2:2). Также на его счету два матча в Кубке России. Всего за сочинцев Юсупов провёл уже 72 матча. Больше в своей карьере центральный полузащитник отыграл только за московское «Динамо» (147).
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