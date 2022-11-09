Пике жёстко выругался в разговоре с судьей в матче с «Осасуной», оскорбив его мать

35-летний испанский защитник «Барселоны» Жерар Пике вступил в грубую перепалку с главным арбитром гостевой встречи 14-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:1) Хесусом Хиль Мансано в подтрибунном помещении в перерыве, за что игроку была показана красная карточка.

«Ты судья, который сделал (в оригинале использована нецензурная лексика. – Прим. «Чемпионата») нас больше всех. Это чертовски позорная работа. Я занимался сексом (в оригинале использована нецензурная лексика. – Прим. «Чемпионата») с твоей чёртовой матерью! (в оригинале использована нецензурная лексика. – Прим. «Чемпионата»)» — приводит слова Пике El Partidazo de COPE в «Твиттере», ссылаясь на задокументированный протокол встречи.

Согласно регламенту Пике грозит дисквалификация на срок до шести игр. Однако игра 13-го тура с «Альмерией» должна была стать последней для Пике, который объявил о завершении карьеры. Включение в заявку на матч с «Осасуной» Пике главный тренер «Барселоны» назвал вынужденной мерой.

1:0. Гарсия («Осасуна») открывает счет после углового.

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