Пике жёстко выругался в разговоре с судьей в матче с «Осасуной», оскорбив его мать

35-летний испанский защитник «Барселоны» Жерар Пике вступил в грубую перепалку с главным арбитром гостевой встречи 14-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:1) Хесусом Хиль Мансано в подтрибунном помещении в перерыве, за что игроку была показана красная карточка.
«Ты судья, который сделал (в оригинале использована нецензурная лексика. – Прим. «Чемпионата») нас больше всех. Это чертовски позорная работа. Я занимался сексом (в оригинале использована нецензурная лексика. – Прим. «Чемпионата») с твоей чёртовой матерью! (в оригинале использована нецензурная лексика. – Прим. «Чемпионата»)» — приводит слова Пике El Partidazo de COPE в «Твиттере», ссылаясь на задокументированный протокол встречи.
Согласно регламенту Пике грозит дисквалификация на срок до шести игр. Однако игра 13-го тура с «Альмерией» должна была стать последней для Пике, который объявил о завершении карьеры. Включение в заявку на матч с «Осасуной» Пике главный тренер «Барселоны» назвал вынужденной мерой.
1:0. Гарсия («Осасуна») открывает счет после углового.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 9 ноября 2022
-
03:49
-
03:28
-
03:18
-
03:10
-
03:03
-
02:55
-
02:41
-
02:39
-
02:26
-
02:16
-
02:14
-
02:01
-
01:39
-
01:38
-
01:22
-
00:56
-
00:44
-
00:38
-
00:36
-
00:22
-
00:14
-
00:00
- 8 ноября 2022
-
23:57
-
23:51
-
23:35
-
23:20
-
23:15
-
23:11
-
23:10
-
22:59
-
22:58
-
22:45
-
22:27
-
22:26
-
22:21