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Левандовски опубликовал пост после победы «Барселоны» над «Осасуной»

Левандовски опубликовал пост после победы «Барселоны» над «Осасуной»
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34-летний польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски опубликовал в своих социальных сетях пост, посвящённый волевой победе сине-гранатовых в гостевой встрече 14-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:1).

«Поздравляю команду! Потрясающая работа на поле!» — гласит подпись Роберта к опубликованному совместному снимку с защитником Жераром Пике. Отметим, что оба вышеупомянутых игрока были удалены по ходу встречи – Левандовски получил вторую жёлтую карточку на 31-й минуте, а Пике лишился возможности выйти на поле со скамейки запасных в перерыве за разговоры с арбитром.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 19 встречах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и четырьмя результативными передачами.

Удаление Левандовского за вторую жёлтую в игре с «Осасуной».

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