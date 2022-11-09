Лунёв: к сожалению, все мосты с «Зенитом» сожжены. Они обязаны выплатить мне деньги

Вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв прокомментировал спор с «Зенитом» касательно невыплаченных ему ранее премиальных.



«Сожжены ли все мосты с «Зенитом»? Наверное, да. К сожалению. Ситуация с премиальными не решилась – в процессе.



Двоякое чувство. Если бы я это не вынес в публичное пространство, мосты не были бы сожжены. И можно было питать себя иллюзиями. Но это часть моей защиты. Называя вещи своими именами, если вы должны мне… Вы всем игрокам выплатили, вы перед всеми работниками чисты. А меня, из-за того, что я на какие-то другие моменты обратил ваше внимание – по недоплатам, отпускным и ещё чему-то, – лишаете заработанных денег.



Хорошо, это наш спор. И мы можем решить его в специальной палате. Но это ведь несерьезно, несолидно. Болельщики «Зенита» обвиняют меня в рвачестве? Они вправе так думать. Но ни о каком рвачестве не может идти и речи. Те деньги, которые мне должны, они (клуб – Прим. «Чемпионата») обязаны выплатить. А то, что они не выплачивают, говорит об их порядочности. То, что я выступил с открытым письмом, – это всего лишь одна из возможностей защитить себя. Кто здесь недобросовестный — сотрудник или работодатель? Я считаю, что правильно поступил в этой ситуации», – приводит слова Лунёва Sport24.

Напомним, летом 2022 года Лунёв подал в отношении «Зенита» претензию в палату по разрешению споров РФС «в отношении задолженностей за период действия трудового договора». Как сообщил в июне агент футболиста Антон Смирнов, игроку и клубу не удалось разрешить разногласия, несмотря на долгий переговорный процесс. Чуть позже Лунёв выпустил публичное обращение к Алексею Миллеру, в котором детально изложил своё видение ситуации.