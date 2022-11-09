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Юсупов: понятно, что у Кокорина большая зарплата. Заслуженно или нет — наверное, нет

Юсупов: понятно, что у Кокорина большая зарплата. Заслуженно или нет — наверное, нет
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился мнением о зарплатах футболистов и, в частности, российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«У него же не сейчас были контракты, а когда он реально был на уровне. Раньше ведь и чемпионат у нас был классный, много сильных иностранцев. Условно, нападающими в «Динамо» были Кокорин и Кураньи, но они играли на одном уровне, лимит ничего не решал. Хотя у Кураньи зарплата была больше.

Вообще соглашусь, что футболисты много получают. Но если ему сами предлагают, ему отказываться, что ли? Не знаю, какая у него сейчас зарплата. Понятно, что большая. Если говорить, заслуженно или нет — наверное, нет. Но это может ко всем относиться.

Говорю ли я что именно российские игроки много получают? Наверное, есть завышенные зарплаты, но не только в России — в целом в мире. Есть работы посерьёзнее, а в тех же Китае, Эмиратах, Саудовской Аравии, где чемпионаты слабее нашего, футболисты получают очень много. Нам реально повезло, что мы занимаемся любимым делом и имеем хорошие заработки», — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».

Напомним, Александр Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. Нападающий принадлежит итальянской «Фиорентине».

Кокорин думает, что заработал больше всех российских футболистов. Сумма реально огромная! Кокорин думает, что заработал больше всех российских футболистов. Сумма реально огромная!
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