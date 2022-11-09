Юсупов: понятно, что у Кокорина большая зарплата. Заслуженно или нет — наверное, нет

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился мнением о зарплатах футболистов и, в частности, российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.
«У него же не сейчас были контракты, а когда он реально был на уровне. Раньше ведь и чемпионат у нас был классный, много сильных иностранцев. Условно, нападающими в «Динамо» были Кокорин и Кураньи, но они играли на одном уровне, лимит ничего не решал. Хотя у Кураньи зарплата была больше.
Вообще соглашусь, что футболисты много получают. Но если ему сами предлагают, ему отказываться, что ли? Не знаю, какая у него сейчас зарплата. Понятно, что большая. Если говорить, заслуженно или нет — наверное, нет. Но это может ко всем относиться.
Говорю ли я что именно российские игроки много получают? Наверное, есть завышенные зарплаты, но не только в России — в целом в мире. Есть работы посерьёзнее, а в тех же Китае, Эмиратах, Саудовской Аравии, где чемпионаты слабее нашего, футболисты получают очень много. Нам реально повезло, что мы занимаемся любимым делом и имеем хорошие заработки», — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».
Напомним, Александр Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. Нападающий принадлежит итальянской «Фиорентине».
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