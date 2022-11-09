Первый тренер Кокорина оценил перспективы форварда вернуться в сборную России

Первый тренер нападающего «Ариса» Александра Кокорина Валерий Стаферов высказался о перспективах форварда вернуться в сборную России.



«Всё зависит от тренера. Если ему на данный момент Саша нравится, то он его когда‑то пригласит. Карпин же знает свою команду, её потенциал. Если Кокорин будет полезен, то его пригласят. Думаю, Сашка с удовольствием пойдёт. Думаю, он мечтает попасть в сборную. Он же самолюбивый человек и хочет играть. Всё зависит от тренера, подходит ли ему футболист. Играть он умеет.



Он же играет не в самом сильном чемпионате. Если он сыграет за сборную, то наоборот, засветится. Его таким образом могут быстрее пригласить куда‑то в более сильный клуб. Если Карпину не нужно это, то Саши там и не окажется. Но вдруг Валерий Георгиевич потом захочет его пригласить, а тот вполне может приехать. Ему же вполне всё равно засветиться хочется. Сборная всё равно может быть хорошим местом для этого, так как её матчи освещаются. Само приглашение было бы плюсом», – приводит слова Стаферова «Матч ТВ».