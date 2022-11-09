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Инвесторы из Дубая могут приобрести «Ливерпуль» за € 4,9 млрд

Инвесторы из Дубая могут приобрести «Ливерпуль» за € 4,9 млрд
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Dubai International Capital, инвестиционное подразделение Dubai Holding, глобального конгломерата и государственного фонда правительства Дубая и его правящей семьи, рассматривает возможность приобретения «Ливерпуля», сообщает Mirror.

По сведениям источника, сумма сделки может составить порядка € 4,9 млрд. Также сообщается, что указанная арабская компания в 2007 году уже претендовала на покупку «Ливерпуля», однако предложение в чуть больше чем € 300 млн было отклонено.

Напомним, ранее глава Fenway Sports Group и владелец «Ливерпуля» Джон Генри назвал сумму, за которую готов продать клуб. Американец готов расстаться с командой за € 4,6 млрд.

Джон Генри приобрёл «Ливерпуль» в 2010 году. За время его правления клуб выиграл Лигу чемпионов (2019), английскую Премьер-лигу (2020), Суперкубок УЕФА (2019), Кубок Англии (2022), Суперкубок Англии (2022), Кубок английской лиги (2012, 2022).

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