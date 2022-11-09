«Ещё целый круг, поэтому всё впереди». Хлусевич — о борьбе с «Зенитом» за чемпионство
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Российский защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге в контексте борьбы его клуба с санкт-петербургским «Зенитом».
«Ещё впереди целый круг, поэтому всё впереди. Конечно, мы будем бороться, в любом случае», — приводит слова Хлусевича Sport24.
Напомним, после 16-ти туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 33 очка. Москвичи отстают от находящегося на первом месте «Зенита» на шесть баллов. На третьем месте расположился «Ростов». У команды Валерия Карпина 32 очка.
В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет с «Локомотивом», занимающим 14-е место в турнирной таблице.
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