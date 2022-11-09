Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Багринцев: не сомневаюсь, что ЦСКА будет в тройке и ещё поборется с «Зенитом»

Багринцев: не сомневаюсь, что ЦСКА будет в тройке и ещё поборется с «Зенитом»
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев высказался о перспективах московского клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У ЦСКА одна цель – это чемпионство. Я слежу за играми команды, у меня там много друзей. Бывают удачные и неудачные игры, но я не сомневаюсь, что они будут в тройке, ЦСКА ещё поборется с «Зенитом».

Я знаю всех игроков, тренерский штаб и тренировочный процесс, уверен, что они смогут добиться положительного результата. Скоро зимние сборы, они разберут всё, и будут на первом месте», — приводит слова Багринцева Metaratings.

Напомним, после 16 туров российского чемпионата ЦСКА занимает четвёртое место турнирной таблицы. Отставание от идущего на первом месте «Зенита» составляет 10 очков.

Новость по теме
Сергей Чепчугов: у ЦСКА ещё остаются шансы на чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022