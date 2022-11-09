Багринцев: не сомневаюсь, что ЦСКА будет в тройке и ещё поборется с «Зенитом»
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Бывший полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев высказался о перспективах московского клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«У ЦСКА одна цель – это чемпионство. Я слежу за играми команды, у меня там много друзей. Бывают удачные и неудачные игры, но я не сомневаюсь, что они будут в тройке, ЦСКА ещё поборется с «Зенитом».
Я знаю всех игроков, тренерский штаб и тренировочный процесс, уверен, что они смогут добиться положительного результата. Скоро зимние сборы, они разберут всё, и будут на первом месте», — приводит слова Багринцева Metaratings.
Напомним, после 16 туров российского чемпионата ЦСКА занимает четвёртое место турнирной таблицы. Отставание от идущего на первом месте «Зенита» составляет 10 очков.
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