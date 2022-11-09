Видеообзор сенсационной потери очков «Милана» в матче Серии А

Завершился матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором «Кремонезе» на стадионе «Джованни Цини» принимал «Милан». Финальный свисток главного арбитра встречи Антонио Рапуано зафиксировал нулевую ничью.

Видеообзор матча:

На 57-й минуте встречи бельгийский форвард миланцев Дивок Ориги поразил ворота хозяев, но арбитр после обращения к VAR отменил гол.



Этот результат позволил «Милану» набрать 30 очков и сократить отставание от лидера турнира – «Наполи» — до восьми очков. По итогам тура догнать команду Стефано Пиоли могут «Лацио» и «Аталанта». «Кремонезе» (7) – на 18-й позиции.



В 15-м туре Серии А «Милан» сыграет с «Фиорентиной», «Кремонезе» — с «Эмполи». Эти матчи станут для команд последними перед перерывом на чемпионат мира в Катаре.