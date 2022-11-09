Андрей Лунёв отреагировал на невызов в сборную России

Голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв высказался о своём невызове в сборную России.



«Товарищеский матч с Киргизией не смотрел. Если сейчас вызовут меня в сборную… А смысл? Я сейчас не играю. Во-первых, это будет неправильно по отношению к другим вратарям, которые постоянно играют. А во-вторых, если приезжать — ради чего?» – приводит слова Лунёва Sport24.

Напомним, в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора национальная команда России проведёт два товарищеских матча — с Таджикистаном (17 ноября) и с Узбекистаном (20 ноября).



Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрили проведение товарищеского матча сборной России с национальной командой Таджикистана. Разрешение на организацию игры уже выдано, результат встречи будет учитываться при подсчёте рейтинга ФИФА.