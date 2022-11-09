Лепёхин — о невызове Малкома и Клаудиньо на ЧМ-2022: в сборной России они бы точно играли!
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказал мнение о невызове в сборную Бразилии полузащитников сине-бело-голубых Малкома и Клаудиньо.
«Если честно, неудивительно. В Бразилии всегда было много топовых футболистов. Попасть к ним в сборную — нечто особенное в футбольной среде. Непопадание Малкома и Клаудиньо в заявку не должно никого удивлять. Футболисты, представляющие РПЛ, по бразильским меркам не считаются топовыми. Могу сказать точно — в сборной России они бы точно играли! Как и остальные зенитовские бразильцы. Но, с другой стороны — наша национальная команда ещё долго не будет играть на больших турнирах», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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