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Кашчелан: Аленичев — легенда российского футбола

Кашчелан: Аленичев — легенда российского футбола
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Бывший защитник тульского «Арсенала» Предраг Кашчелан высказался о бывшем тренере Дмитрии Аленичеве.

«Дмитрий Аленичев – легенда российского футбола, испытываю к нему большое уважение. Благодарен тренеру за то время, что я провёл в «Арсенале». Признаться, я многому научился у Аленичева как на футбольном поле, так и в жизни.

Всегда воспринимал его как сильную личность, авторитетного и дисциплинированного человека. Он вёл себя так, как на поле во время матчей, так и в любые другие дни. Повторюсь, что Аленичев – это легенда», – приводит слова Кашчелана Metaratings.

Дмитрий Аленичев покинул красноярский «Енисей» в мае 2019 года. Ранее он тренировал тульский «Арсенал» и московский «Спартак». После клубов в его тренерской карьере не было.

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