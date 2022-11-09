Лунёв: по менталитету Градецки — точно наш

Российский голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв высказался о своём конкуренте Лукаше Градецки.
«Рабочие, хорошие отношения. Если бы у него были дети, может, общались бы чаще. А так я больше времени уделяю семье. Но на тренировках больше общаюсь с ним. Понятно, что ещё с Сердарчиком, понятно, что есть и другие ребята, но так как я много времени провожу во вратарской коалиции, общения с Градецки всё-таки больше. У нас есть много общих моментов, которые можно обсудить, вспомнить.
По менталитету — точно наш. Он даже немного понимает русский. Он полностью адаптирован к немецкому футболу. Ну и он очень хорошо играет ногами. Во всём остальном я сильнее. Шучу! Капитанская повязка – его главное преимущество! Надо было сразу сказать.
Вытеснить его из состава нереально? Всё реально. Это дело случая. У меня был шанс. Мне доверили сыграть. Но мы уступили. Там были ситуации, когда можно было выручить. И самое печальное, что по итогу я ещё травму получил. А потом реабилитация, набирал форму, снова травма. Это выбивало из колеи», – приводит слова Лунёва Sport24.
- 9 ноября 2022
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