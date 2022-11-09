Клаудиньо: «Спартак» — самый непростой и равный соперник «Зенита»

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо оценил уровень соперников клуба по Российской Премьер-Лиге.
«В России очень конкурентный чемпионат, слабых команд нет, на игру с «Зенитом» все настраиваются как на последнюю. Было тяжело играть и с ЦСКА, и с «Ростовом», и со «Спартаком». Наверное, матчи со «Спартаком» по их накалу, по всему, что окружает их, по истории противостояния были самыми равными и непростыми», – сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
25-летний бразилец выступает за петербургскую команду с 2021 года. За время в команде Клаудиньо сыграл 47 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 12 голевых передач. В составе «Зенита» полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Полностью интервью с Клаудиньо читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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