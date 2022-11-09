«Я был морально опустошён». Клаудиньо – о переживаниях после травмы

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал о том, как переживал свои травмы.
«С точки зрения эмоций сложно пропускать один матч и даже просто оставаться в запасе. У меня ведь и травм таких никогда в жизни не было, чтобы надолго выбыть из игры. И когда такое происходит впервые, а рядом даже нет семьи и самых близких друзей, чтобы как-то облегчить процесс восстановления и разделить с ними все сложности, это очень тяжело. Морально я был опустошён, потому что мне хотелось быть на поле, рядом с партнёрами по команде, делать то, что я люблю делать больше всего на свете — играть в футбол, но это было невозможно», — сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Клаудиньо пропустил пять матчей «Зенита» в текущем сезоне из-за различных травм.
Полностью интервью с Клаудиньо читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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- 9 ноября 2022
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