Клубы РПЛ не обращались в ЭСК по итогам 16-го тура чемпионата

Клубы Российской Премьер-Лиги не стали обращаться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матчей 16-го тура чемпионата страны. Стоит отметить, что в восьми матчах тура РПЛ было крайне мало спорных моментов — в частности, судья не показал ни одной красной карточки.

«Ни один из клубов РПЛ не обращался в ЭСК по итогам тура», — цитирует пресс-службу ЭСК РФС «Матч ТВ».

Напомним, после 16 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 турнирную таблицу возглавляет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 39 очков. Второе место занимает «Спартак» (33), третье — «Ростов» (32).

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