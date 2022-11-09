Клаудиньо заявил, что летом у него были предложения из Европы и Бразилии

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал, что у него были предложения о переходе в европейские и бразильские клубы в летнее трансферное окно.
«Да, были предложения и из европейских чемпионатов, и из Бразилии. Не буду называть клубы, это не очень корректно. Но я изначально был настроен отработать до конца контракт с «Зенитом», а потому, когда петербургский клуб предложил нам с Малкомом и Венделом продлить наши соглашения, мы быстро приняли это решение, потому что нам здесь хорошо и мы очень хотим помочь «Зениту» получить вторую звезду на эмблему», – сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
25-летний бразилец выступает за петербургскую команду с 2021 года. За время в команде Клаудиньо сыграл 47 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 12 голевых передач. В составе «Зенита» полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Полное интервью с Клаудиньо читайте на «Чемпионате»:
В «Зените» скандал, а Дзюбу ждут в Москве. Инсайды и обзор тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #24.
- 9 ноября 2022
-
11:20
-
11:20
-
11:09
-
10:59
-
10:48
-
10:45
-
10:34
-
10:10
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:34
-
09:23
-
09:15
-
09:15
-
08:59
-
08:50
-
08:46
-
08:40
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:49
-
07:47
-
07:24
-
07:11
-
06:55
-
06:41
-
06:20
-
06:00
-
05:59
-
05:17
-
05:02
-
04:51
-
04:40