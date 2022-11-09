Клаудиньо заявил, что летом у него были предложения из Европы и Бразилии

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал, что у него были предложения о переходе в европейские и бразильские клубы в летнее трансферное окно.

«Да, были предложения и из европейских чемпионатов, и из Бразилии. Не буду называть клубы, это не очень корректно. Но я изначально был настроен отработать до конца контракт с «Зенитом», а потому, когда петербургский клуб предложил нам с Малкомом и Венделом продлить наши соглашения, мы быстро приняли это решение, потому что нам здесь хорошо и мы очень хотим помочь «Зениту» получить вторую звезду на эмблему», – сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

25-летний бразилец выступает за петербургскую команду с 2021 года. За время в команде Клаудиньо сыграл 47 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 12 голевых передач. В составе «Зенита» полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Полное интервью с Клаудиньо читайте на «Чемпионате»:

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