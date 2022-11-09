Степашин: Тюкавин «Зениту» не нужен. Пусть мучаются с бразильцами или с Чистяковым

Член совета директоров футбольного клуба «Динамо» Москва Сергей Степашин высказался о возможном переходе нападающего московской команды Константина Тюкавина в петербургский «Зенит».

«Агент Тюкавина ярко высказывается в СМИ? На то он и агент, чтобы разговаривать так в прессе, он так деньги зарабатывает. Тюкавин через 2-3 года станет лучшим нападающим России. Я ему об этом говорил, кстати. Он архангельский, нормальный парень — когда тяжело, он не белеет, а краснеет. Тюкавин еще забьёт свои мячи! Косте всего 20 лет, о чем можно говорить?



Говорят, он может перейти в «Зенит»? «Динамо» не рассматривает вариант расставания с Тюкавиным, да и «Зениту» он не нужен. Пусть они мучаются со своими бразильцами или с Чистяковым», — приводит слова Степашина «РБ Спорт».

Ранее агент Тюкавина Алексей Сафонов несколько раз выступал с публичными заявлениями касательно недовольства игровым временем нападающего. По слухам футболист может покинуть «Динамо», одним из претендентов называется «Зенит».

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