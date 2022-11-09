Степашин: Тюкавин «Зениту» не нужен. Пусть мучаются с бразильцами или с Чистяковым

Член совета директоров футбольного клуба «Динамо» Москва Сергей Степашин высказался о возможном переходе нападающего московской команды Константина Тюкавина в петербургский «Зенит».
«Агент Тюкавина ярко высказывается в СМИ? На то он и агент, чтобы разговаривать так в прессе, он так деньги зарабатывает. Тюкавин через 2-3 года станет лучшим нападающим России. Я ему об этом говорил, кстати. Он архангельский, нормальный парень — когда тяжело, он не белеет, а краснеет. Тюкавин еще забьёт свои мячи! Косте всего 20 лет, о чем можно говорить?
Говорят, он может перейти в «Зенит»? «Динамо» не рассматривает вариант расставания с Тюкавиным, да и «Зениту» он не нужен. Пусть они мучаются со своими бразильцами или с Чистяковым», — приводит слова Степашина «РБ Спорт».
Ранее агент Тюкавина Алексей Сафонов несколько раз выступал с публичными заявлениями касательно недовольства игровым временем нападающего. По слухам футболист может покинуть «Динамо», одним из претендентов называется «Зенит».
В «Зените» война, а Дзюбу ждут в Москве. Инсайды и обзор тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #24. Подкаст можно не только смотреть, но и слушать!
- 9 ноября 2022
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:34
-
09:23
-
09:15
-
09:15
-
08:59
-
08:50
-
08:46
-
08:40
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:49
-
07:47
-
07:24
-
07:11
-
06:55
-
06:41
-
06:20
-
06:00
-
05:59
-
05:17
-
05:02
-
04:51
-
04:40
-
04:18
-
03:55
-
03:49
-
03:28
-
03:18
-
03:10
-
03:03
-
02:55