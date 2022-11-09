Игрок «Зенита» Клаудиньо: в Бразилии у меня была мечта – выступать в Европе, забивать в ЛЧ

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал о целях в Европе и Лиге чемпионов.
«Когда я играл в Бразилии, у меня была мечта — выступать в Европе, играть и забивать в Лиге чемпионов. Потом я перешел в «Зенит» — и исполнил эту мечту, испытал все эти эмоции и мурашки по коже от гимна Лиги чемпионов, выхода на поле и гола в матчах такого уровня. Сейчас у меня контракт с «Зенитом» и все мои мысли только о нем, я не думаю о других клубах и чемпионатах», – сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
25-летний Клаудиньо стал игроком «Зенита» в 2021 году, перейдя из бразильского «РБ Брагантино». В составе петербургского клуба полузащитник сыграл в шести матчах Лиги чемпионов в прошлом сезоне, в которых забил два гола.
Полное интервью с Клаудиньо читайте на «Чемпионате»:
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- 9 ноября 2022
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