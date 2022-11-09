Клаудиньо: собираюсь отработать контракт с «Зенитом» до 2027 года

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что планирует выступать за санкт-петербургскую команду до окончания срока действия контракта с клубом.
«Остаться в «Зените» до 2027 года? Думаю, да. У меня есть действующий контракт до 2027-го, я собираюсь полностью отработать его, в каждом матче показывая лучшее, на что способен. Конечно, возможен вариант, при котором клуб получит выгодное предложение на мой счёт, и дальше уже ему решать, примет он его или нет. Что касается меня, летом я принял решение остаться в «Зените» и буду стараться приносить ему максимальную пользу в каждой игре», – сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. За это время бразилец сыграл 47 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 12 голевых передач. Летом полузащитник продлил контракт с российским клубом до 2027 года.
Полное интервью с Клаудиньо читайте на «Чемпионате»:
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- 9 ноября 2022
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