Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о проблеме Fan ID в России

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо прокомментировал ситуацию с введением Fan ID в России.
«Я не очень понимаю суть всего этого, но мне будет очень грустно, если большая часть поддерживающих нас людей уйдёт со стадиона. Наши болельщики — наш 12-й игрок, они помогают нам побеждать и точно являются одной из причин всех наших последних успехов. Мы играем для них и выигрываем для них, и без их поддержки нам будет непросто», – сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Fan ID — документ, который необходим для прохода на игры РПЛ и финальный матч Кубка России. Получать его нужно всем: болельщикам, VIP-гостям, персоналу и журналистам. Система паспорта болельщика уже действует в некоторых городах, принимающих матчи РПЛ.
Полное интервью с Клаудиньо читайте на «Чемпионате»:
В «Зените» скандал, а Дзюбу ждут в Москве. Инсайды и обзор тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #24.
- 9 ноября 2022
-
12:58
-
12:48
-
12:47
-
12:40
-
12:40
-
12:30
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:34
-
11:20
-
11:20
-
11:09
-
10:59
-
10:48
-
10:45
-
10:34
-
10:10
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:34
-
09:23
-
09:15
-
09:15
-
08:59
-
08:50
-
08:46
-
08:40
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:49
-
07:47
-
07:24