Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о проблеме Fan ID в России

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо прокомментировал ситуацию с введением Fan ID в России.

«Я не очень понимаю суть всего этого, но мне будет очень грустно, если большая часть поддерживающих нас людей уйдёт со стадиона. Наши болельщики — наш 12-й игрок, они помогают нам побеждать и точно являются одной из причин всех наших последних успехов. Мы играем для них и выигрываем для них, и без их поддержки нам будет непросто», – сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Fan ID — документ, который необходим для прохода на игры РПЛ и финальный матч Кубка России. Получать его нужно всем: болельщикам, VIP-гостям, персоналу и журналистам. Система паспорта болельщика уже действует в некоторых городах, принимающих матчи РПЛ.

Полное интервью с Клаудиньо читайте на «Чемпионате»:

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