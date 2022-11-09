Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Кейта Бальде сообщил, когда игрок начнёт тренировки со «Спартаком»

Агент Кейта Бальде сообщил, когда игрок начнёт тренировки со «Спартаком»
Комментарии

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, когда сенегальский футболист приступит к тренировкам с красно-белыми. Напомним, Кейта Бальде дисквалифицирован до 5 декабря. Его отстранение связано с нарушением антидопинговых процедур во время выступлений за итальянский «Кальяри» в прошлом сезоне.

«Кейта Бальде приступит к тренировкам со «Спартаком» на следующей неделе», — приводит слова Федерико Пасторелло «РИА Новости Спорт».

27-летний Бальде перешёл в «Спартак» в августе 2022 года на правах свободного агента. Сенегалец успел дебютировать за команду в чемпионате России в матче с «Зенитом», после чего всплыла история с его дисквалификацией.

7 самых неудачных трансферов сезона РПЛ. У «Зенита» и «Спартака» по две ошибки 7 самых неудачных трансферов сезона РПЛ. У «Зенита» и «Спартака» по две ошибки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022