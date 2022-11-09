Агент Кейта Бальде сообщил, когда игрок начнёт тренировки со «Спартаком»
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Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, когда сенегальский футболист приступит к тренировкам с красно-белыми. Напомним, Кейта Бальде дисквалифицирован до 5 декабря. Его отстранение связано с нарушением антидопинговых процедур во время выступлений за итальянский «Кальяри» в прошлом сезоне.
«Кейта Бальде приступит к тренировкам со «Спартаком» на следующей неделе», — приводит слова Федерико Пасторелло «РИА Новости Спорт».
27-летний Бальде перешёл в «Спартак» в августе 2022 года на правах свободного агента. Сенегалец успел дебютировать за команду в чемпионате России в матче с «Зенитом», после чего всплыла история с его дисквалификацией.
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