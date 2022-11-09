Клаудиньо объяснил, почему спорил с судьями РПЛ после возвращения в «Зенит» после травмы

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал о спорах с судьями Российской Премьер-Лиги после возвращения после травмы.
«Всему требуется время, особенно когда ты впервые сталкиваешься с такой травмой, которая оставляет тебя без футбола на продолжительный срок. Я выпал из игрового ритма, поэтому потребовалось время, чтобы вернуться в него и вновь начать получать удовольствие от игры. Пока шло восстановление, я постоянно говорил родным и близким, что я вернусь, что все ещё увидят на поле того Клаудиньо, к которому привыкли. И сейчас я чувствую, что это постепенно происходит. Я испытал огромное облегчение и счастье, забив мяч в ворота «Пари НН», потому что голы всегда приносят уверенность в себе и своих силах. Так что теперь, от игры к игре, радость от футбола во мне разгорается всё ярче и я не перестаю благодарить бога за то, что он послал мне это испытание, и за то, что я его прошёл — и теперь вновь могу помогать команде, отдавая всего себя и показывая максимум, на что способен», — сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полное интервью с Клаудиньо читайте на «Чемпионате»:
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- 9 ноября 2022
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