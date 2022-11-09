Флорентино Перес: Карло Анчелотти — идеальный тренер для мадридского «Реала»
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Президент футбольного клуба «Реал» Мадрид Флорентино Перес заявил, что Карло Анчелотти является лучшим тренером для испанского клуба.
«Карло Анчелотти — лучший главный тренер для мадридского „Реала“. Он идеален, так как он понимает наши ценности и идеи, благодаря чему игроки чувствуют тоже самое. У нас великолепные отношения, и он идеальный тренер для нас», — приводит слова функционера Tuttosport.
Анчелотти возглавил мадридский клуб второй раз в карьере в июле 2021 года. Под его руководством «Реал» стал чемпионом Испании (2022), выиграл Лигу чемпионов (2022) и Суперкубок Европы (2022).
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