Флорентино Перес: Карло Анчелотти — идеальный тренер для мадридского «Реала»

Президент футбольного клуба «Реал» Мадрид Флорентино Перес заявил, что Карло Анчелотти является лучшим тренером для испанского клуба.

«Карло Анчелотти — лучший главный тренер для мадридского „Реала“. Он идеален, так как он понимает наши ценности и идеи, благодаря чему игроки чувствуют тоже самое. У нас великолепные отношения, и он идеальный тренер для нас», — приводит слова функционера Tuttosport.

Анчелотти возглавил мадридский клуб второй раз в карьере в июле 2021 года. Под его руководством «Реал» стал чемпионом Испании (2022), выиграл Лигу чемпионов (2022) и Суперкубок Европы (2022).

«Реал» в меньшинстве сыграл вничью с «Жироной»

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.