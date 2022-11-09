Клаудиньо рассказал, в чём его мотивация играть за «Зенит», несмотря на чемпионство

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал о мотивации играть за сине-бело-голубых, несмотря на завоёванное чемпионство.

«Я хочу побеждать каждый год во всех турнирах, в которых мы принимаем участие, и выиграть с клубом максимально возможное количество трофеев», — сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

25-летний Клаудиньо перешёл в петербургскую команду в 2021 году из бразильского «РБ Брагантино». В составе «Зенита» бразилец стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

Полное интервью с Клаудиньо читайте на «Чемпионате»:

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