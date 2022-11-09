Клаудиньо рассказал, что с документами по получению гражданства РФ «ничего не происходит»

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал о процедуре получения российского гражданства.

«Мне нечего сказать по этому поводу, потому что с моими документами пока ничего не происходит. Повторюсь, это вопрос, который обсуждался с нами относительно какого-то неопределённого будущего», — сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Клаудиньо выступает за петербургский клуб с 2021 года. Ранее появилась информация, что полузащитник и его соотечественник и одноклубник Малком начали процедуру получения российского гражданства.

Полное интервью с Клаудиньо читайте на «Чемпионате»:

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