Артём Дзюба может перейти в «Венецию» в зимнее трансферное окно

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что итальянский клуб рассматривает возможность подписания российского нападающего Артёма Дзюбы в зимнее трансферное окно.

«Может быть, «Венеция» подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно», — приводит слова функционера Sport24.

34-летний Дзюба на прошлой неделе расторг контракт с турецким «Адана Демирспор», в который перешёл летом из санкт-петербургского «Зенита». За турецкую команду российский форвард забил лишь один гол в пяти матчах.

В «Венеции» играет российский полузащитник Денис Черышев. 7 ноября итальянский клуб возглавил бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли. «Венеция» занимает 19-е место в итальянской Серии B.