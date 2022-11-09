Юсупов: Кокорин и Дзюба могут стать в «Сочи» вишенкой на торте

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказал своё мнение о возможном переходе в сочинский клуб Александра Кокорина или Артёма Дзюбы. Напомним, первый выступает за кипрский «Арис» на правах аренды, а его полноценный контракт принадлежит «Фиорентине». Второй — недавно покинул расположение турецкого клуба «Адана Демирспор», расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.

«Учитывая, что у нас ушли все лидеры, травма на травме, дисквалификации, реальные проблемы с составом, нам нужен любой, даже просто человек. Мы все играем на разных позициях, за это можно отдать должное нашей команде, потому что никто не ноет, мы выкручиваемся как можем.



Кокорин будет не лишним? Он будет вишенкой на торте. Подошёл бы нам Дзюба? То же самое, что и с Кокориным. Нам любой вариант нужен, а сильные игроки тем более», — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».