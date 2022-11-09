Аршавин: Дзюба не подходит «Зениту». Захочет, может играть в командах с 6-го по 10-е место

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что не допускает возвращения нападающего Артёма Дзюбы в стан сине-бело-голубых.

«Закончена ли для Дзюбы игра на высоком уровне после ухода из «Адана Демирспор»? Думаю, что он ещё сможет найти себе команду в России. Возвращение в «Зенит»? Если бы он подходил «Зениту», он бы не ушёл оттуда летом. Команды РПЛ с 6-го по 10-е место могут его рассмотреть, если он сам захочет туда пойти.

Подошёл бы Дзюба «Сочи»? У них уже есть один взрослый футболист — Кристиан Нобоа, который играет достаточно неплохо. Но тогда кому-то из других игроков придётся ещё больше бегать за тех двоих», — приводит слова Аршавина «Спорт день за днём».

Дзюба покинул «Адана Демирспор», разорвав контракт на прошлой неделе. За турецкий клуб он сыграл пять матчей, в которых забил один гол. До «Адана Демирспор» Дзюба играл за петербургский «Зенит».

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