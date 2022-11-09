Сычевой продлил контракт с «Оренбургом»

Футбольный клуб «Оренбург» на своём официальном сайте объявил о пролонгации сотрудничества с нападающим Владимиром Сычевым. Новое соглашение сторон рассчитано до 31 декабря 2024 года. Прошлый контракт был рассчитан до конца сезона-2022/2023.
26-летний Сычевой в нынешнем сезоне стал автором 13 голов и двух результативных передач в 16 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Футболист получил вызов в сборную России на ноябрьский сбор, в рамках которого наша национальная команда встретится с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Сычевому со стороны топ-клубов чемпионата России. В «Оренбурге» заявили, что будут готовы отпустить Владимира в ЦСКА, «Спартак» или «Зенит» ближайшей зимой.
- 9 ноября 2022
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