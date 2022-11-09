Ловрен, Влашич и Пашалич — в заявке сборной Хорватии на ЧМ-2022

Сборная Хорватии объявила состав на чемпионат мира — 2022 года в Катаре. В заявку команды Златко Далича вошёл защитник «Зенита» Деян Ловрен, экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич и бывший игрок «Спартака» Марио Пашалич.
Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико»).
Защитники: Деян Ловрен («Зенит»), Домагой Вида (АЕК), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Селтик»), Борна Соса («Штутгарт»), Йосип Станишич («Бавария»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб);
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Марио Пашалич («Аталанта»), Матео Ковачич («Челси»), Никола Влашич («Торино»), Марцело Брозович («Интер»), Кристиян Якич («Айнтрахт» Франкфурт), Лука Сучич («Зальцбург»), Ловро Маер («Ренн»).
Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливая («Хайдук» Сплит).
Напомним, сборная Хорватии попала на ЧМ-2022 в группу с Марокко, Канадой и Бельгией.
- 9 ноября 2022
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