«Тоттенхэм» хочет приобрести двух футболистов из Серии A в зимнее трансферное окно

Лондонский «Тоттенхэм» хочет приобрести центрального защитника футбольного клуба «Интер» Милан Алессандро Бастони и полузащитника туринского «Ювентуса» Уэстона Маккенни, сообщает Tuttomercatoweb с ссылкой на The Sun.

По информации источника, после выхода «Тоттенхэма» в плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона главный тренер команды Антонио Конте заявил, что клуб нуждается в инвестициях, направленных на усиление состава. Данный шаг должен помочь «Тоттенхэму» бороться за серебро чемпионата Англии.

Ключевой целью является защитник «Интера» Алессандро Бастони, чей контракт с миланским клубом действует до лета 2024 года. Вторая цель — полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни, которого клуб готов отпустить в январе.

«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 14 сыгранных туров.

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