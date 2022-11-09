«Тоттенхэм» хочет приобрести двух футболистов из Серии A в зимнее трансферное окно

Лондонский «Тоттенхэм» хочет приобрести центрального защитника футбольного клуба «Интер» Милан Алессандро Бастони и полузащитника туринского «Ювентуса» Уэстона Маккенни, сообщает Tuttomercatoweb с ссылкой на The Sun.
По информации источника, после выхода «Тоттенхэма» в плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона главный тренер команды Антонио Конте заявил, что клуб нуждается в инвестициях, направленных на усиление состава. Данный шаг должен помочь «Тоттенхэму» бороться за серебро чемпионата Англии.
Ключевой целью является защитник «Интера» Алессандро Бастони, чей контракт с миланским клубом действует до лета 2024 года. Вторая цель — полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни, которого клуб готов отпустить в январе.
«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 14 сыгранных туров.
«Арсенал» троллит Обамеянг, а Дайер – «Тоттенхэм» (и 1/8 ЛЧ)
- 9 ноября 2022
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