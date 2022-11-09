Баженов: хотел бы посмотреть на Карреру в России. Он не должен быть всю жизнь в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал слова экс-наставника красно-белых Массимо Карреры о возможности работы в ЦСКА и «Зените».

«Мне трудно представить, когда человек после «Спартака» уходит в ЦСКА. Но всё бывает. Я бы хотел посмотреть на это, если честно. Поймите меня правильно. Это было бы интересно как минимум. Мне трудно представить, но хотел бы на это посмотреть. Каррера хороший тренер и доказал это.



У меня ничего не перевернётся, если он станет тренером какой-либо команды. Так бывает, что для некоторых людей это просто профессия. В моём понимании тяжело работать после «Спартака» в ЦСКА. Но есть люди с другим мнением, у них свои обстоятельства. Это надо учитывать и понимать.



Человек приезжал из-за границы поработать в лучшем клубе страны. Он же не здесь родился, не рос в этой среде и атмосфере. Он не должен быть всю жизнь в «Спартаке». Иностранцы смотрят на это чуть по-другому. Я не только про Карреру говорю. Достаточно взять «Реал» и «Барселону»: переходили и Фигу, и Роналдо. Это в моём понимании странно, а в их понимании — нет», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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