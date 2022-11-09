Юсупов назвал Черчесова лучшим тренером в своей карьере

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал, кого считает лучшим тренером в своей карьере. Напомним, футболист выступал за «Динамо», «Химки», «Ростов», «Зенит» и «Сочи» под руководством более чем 10 тренеров.

«Кого считаю лучшим тренером в своей карьере? Честно, мне как-то повезло: у меня было много тренеров, которых можно перечислить. Но лучшее для меня время в футболе и вообще в жизни, когда я себя чувствовал настоящим хорошим футболистом, было в 2015 году в «Динамо» при Черчесове. У нас в Лиге Европы было шесть побед, в матче с условным ПСВ по букмекерским котировкам мы всегда были фаворитами. Мы хорошо играли, мне нравился его подход. Так что, наверное, назову именно его.

Со сборной он тоже хорошо себя показал? Да, он вообще хороший тренер. Я работал и с хорошими иностранцами: Виллаш-Боаш, Луческу, Петреску. Федотов и Слуцкий хорошие. Но по уровню предпочтительнее всех – Черчесов. Смотрю его «Ференцварош», классно играют, первое место заняли в группе Лиги Европы», — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».