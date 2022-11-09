«Адана Демирспор» выиграл первый матч после ухода Дзюбы. Экс-конкурент Артёма забил 4 гола

Вчера, 8 ноября, в матче 1/32 финала Кубка Турции по футболу сезона-2022/2023 «Адана Демирспор» принимал на своём поле команду из третьего дивизиона — «Назыллыспор». Игра завершилась драматичной победой хозяев со счётом 4:3. Этот матч стал первым для «Адана Демирспор» после ухода российского нападающего Артёма Дзюбы.
По ходу матча «Назыллыспор» дважды отыгрывался, а судьба встречи была решена на последних секундах — на 90+6-й минуте «Демирспор» забил пенальти и вырвал победу. Примечательно, что покер в составе хозяев оформил Бритт Ассомбалонга — именно этот футболист выиграл конкуренцию у Дзюбы.
Напомним, 34-летний Артём Дзюба на прошлой неделе расторг контракт с турецким «Адана Демирспор», в который перешёл летом из санкт-петербургского «Зенита». За турецкую команду российский форвард забил лишь один гол в пяти матчах.
- 9 ноября 2022
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