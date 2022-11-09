Жозе Моуринью поддержал «привёзшего» гол в матче «Лацио» защитника «Ромы» Ибаньеса

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поддержал защитника команды Рожера Ибаньеса, из-за ошибки которого римский клуб пропустил гол в игре с «Лацио» (0:1).

«Рожер Ибаньес? Я уже говорил о нём. В следующем матче сыграют Ибаньес и ещё 10 человек. Я очень уважаю человека, который с первого дня моей работы здесь отдавал всего себя.



В прошлом году мы пережили период, когда он был единственным центральным защитником. Были матчи, когда играл за нас с травмой, как на выезде с «Бетисом».



Когда мы побеждаем, мы побеждаем все вместе. Когда мы проигрываем, мы проигрываем все вместе. Для меня он неприкасаемый. Больше нечего сказать. В следующем матче сыграет он и ещё 10 человек», — приводит слова главного тренера официальный сайт «Ромы».

Ибаньес ошибся в своей штрафной в игре с «Лацио», после чего нападающий «орлов» Фелипе Андерсон забил гол, ставший единственным в матче. В следующем матче «Рома» сыграет с «Сассуоло». Матч пройдёт сегодня, 9 ноября.

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