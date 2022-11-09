Ловчев отреагировал на решение не включать его в комитет ветеранов «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на решение не включать его в комитет ветеранов красно-белых. Известный в прошлом футболист считает, что причина такого решения заключается в его чрезмерной прямоте, которая не нравится руководству.

«Я не особенно что-то знаю о создании комитета ветеранов. Вчера как раз встречался перед этим с Симоняном, который с Мирзояном ехал в «Лукойл», где был совет директоров. Я слышал буквально одну фразу, что создаётся совет ветеранов, почётным президентом, может быть, будет Симонян, ведь это ещё не было утверждено, а руководителем — Романцев. Всё, что я знаю.

Почему никто из клуба не общался со мной на эту тему? Видимо, из-за моей позиции говорить честно о руководстве Федуна и Заремы. Наверное, моя фамилия и моё лицо не очень им нравятся. Когда я закончил карьеру, то через какое-то время при мне была команда ветеранов с Нетто, Жорой Ярцевым. Хотя бы это знали. Смотрю на это как на неизбежное зло.

Обидно ли мне? Думаю, такое любому человеку будет обидно, который отдал жизнь… Как Николай Петрович сказал Никите Павловичу Симоняну, что если тебя разрезать, то одна половина будет белая, другая — красная. Вот обо мне можно то же самое сказать. Не помнят, что я первым из спартаковских футболистов был признан лучшим футболистом страны! Когда я говорю, что мне не нравится, как играет «Спартак», то сразу становлюсь врагом народа. Сегодняшние руководители клуба, не позвав меня — легендарного спартаковца, расписываются в том, что всё это для галочки», — приводит слова Ловчева Legalbet.