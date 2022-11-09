Григорян: Россия сыграет два никчёмных матча, но получит баллы в рейтинг ФИФА. Это прорыв

Известный российский тренер Александр Григорян высказался о предстоящих матчах сборной России с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября). Ранее стало известно, что ФИФА официально разрешила проведение игры России с Таджикистаном — результат этого матча будет учитываться при добавлении баллов в рейтинг ФИФА.
«Я поймал себя на мысли, что наша сборная будет играть два матча абсолютно, казалось бы, никчёмных, но за эти игры начислят баллы в рейтинг. Это прорыв. На данный момент это прорыв.
Мы увидели, сколько споров возникло по поводу кандидатов в сборную. Это наши молодые ребята, россияне. За последние годы такого близко не было. Ни у кого не возникло в этом ажиотаже негатива, наоборот, позитив.
Мы поняли и осознали, какое количество россиян в кратчайшие сроки начали обоснованно претендовать на место в сборной. А это просто из‑за того, что появился шанс. Чуть‑чуть иностранцы нам очистили поле, дали возможность, и сразу же россияне начали реализовывать её. Да, во внутреннем чемпионате, но в этом же огромный позитив», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».
- 9 ноября 2022
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