Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кака оценил игру грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии за «Наполи»

Кака оценил игру грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии за «Наполи»
Комментарии

Бывший полузащитник футбольного клуба «Милан» Кака прокомментировал выступления грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Кварацхелия? Этот парень очень хорош. Его игра — приятный сюрприз. Жаль, что он и Холанд не сыграют на чемпионате мира. Всегда удивляют игроки, обладающие фантазией. Такие футболисты, которые находят такие решения, каких не видят другие, имеют большое значение», — приводит слова бразильца La Gazzetta dello Sport.

21-летний Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом этого года из грузинского «Динамо» Батуми. За неаполитанский клуб нападающий сыграл в 17 матчах итальянской Серии A и Лиги чемпионов, в которых забил восемь голов и сделал восемь результативных передач. Сборная Грузии, за которую выступает Кварацхелия, не сыграет на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы:

Хвичу филигранно ограбили в Италии. Как он мог этого не заметить?! Хвичу филигранно ограбили в Италии. Как он мог этого не заметить?!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022