Кака оценил игру грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии за «Наполи»

Бывший полузащитник футбольного клуба «Милан» Кака прокомментировал выступления грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Кварацхелия? Этот парень очень хорош. Его игра — приятный сюрприз. Жаль, что он и Холанд не сыграют на чемпионате мира. Всегда удивляют игроки, обладающие фантазией. Такие футболисты, которые находят такие решения, каких не видят другие, имеют большое значение», — приводит слова бразильца La Gazzetta dello Sport.

21-летний Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом этого года из грузинского «Динамо» Батуми. За неаполитанский клуб нападающий сыграл в 17 матчах итальянской Серии A и Лиги чемпионов, в которых забил восемь голов и сделал восемь результативных передач. Сборная Грузии, за которую выступает Кварацхелия, не сыграет на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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