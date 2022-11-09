Д. Билялетдинов: до финансовой истории матча сборных России и Бразилии даже не дошло
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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о финансовой составляющей организации товарищеского матча между командой России образца 2008 года и сборной бывших игроков сборной Бразилии.
«Я знаю, что действительно хотели организовать такой товарищеский матч. Ходил слух. Мне предлагали сыграть, но до финансовой истории даже не дошло. У меня спросили — я ответил, что готов. На этом всё закончилось», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз (РФС) планирует организовать товарищеский матч между ветеранами сборных России и Бразилии. По сообщениям СМИ, футболисты российской команды получат по 100 тыс. рублей за выступление.
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