Д. Билялетдинов: до финансовой истории матча сборных России и Бразилии даже не дошло

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о финансовой составляющей организации товарищеского матча между командой России образца 2008 года и сборной бывших игроков сборной Бразилии.

«Я знаю, что действительно хотели организовать такой товарищеский матч. Ходил слух. Мне предлагали сыграть, но до финансовой истории даже не дошло. У меня спросили — я ответил, что готов. На этом всё закончилось», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз (РФС) планирует организовать товарищеский матч между ветеранами сборных России и Бразилии. По сообщениям СМИ, футболисты российской команды получат по 100 тыс. рублей за выступление.