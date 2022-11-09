Билялетдинов: не уверен, что сейчас можно организовать матч между Россией и Бразилией

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов выразил неуверенность в том, что в нынешних реалиях можно организовать товарищеский матч со сборной Бразилии. Напомним, ранее в СМИ появилась информация об инициативе провести матч сборной России образца 2008 года с командой экс-футболистов сборной Бразилии.

«Не уверен, что сейчас вообще можно организовать матч между Россией и Бразилией», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз (РФС) планирует организовать товарищеский матч между ветеранами сборных России и Бразилии. По сообщениям СМИ, футболисты российской команды получат по 100 тыс. рублей за выступление.