В Англии скончался 18-летний голкипер клуба Южной футбольной лиги
Поделиться
Скончался 18-летний английский футболист клуба «Микловер» Фин Боуэн, сообщает издание The Sun. О причинах трагедии не сообщается.
«Вчера утром «Микловер» трагически потерял одного из наших игроков, вратаря Фина Боуэна. В 18 лет Фин был неотъемлемой частью клубной академии. Он дебютировал в первой команде на выезде с «Лейстоном» в августе после впечатляющей игры в предсезонке. Все в клубе опустошены известием о кончине Фина и приложат все усилия, чтобы его никогда не забыли на «Дон Эмотт Арене». Покойся с миром, Фин», — говорится в заявлении клуба.
Футбольный клуб «Микловер» выступает в Южной Премьер-лиге — системе любительских английских команд.
Фанаты забросали поле файерами во время матча в Израиле:
Комментарии
- 9 ноября 2022
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:27
-
17:18
-
17:10
-
16:55
-
16:48
-
16:47
-
16:24
-
16:22
-
16:05
-
16:00
-
15:57
-
15:36
-
15:31
-
15:26
-
15:20
-
15:15
-
15:15
-
14:46
-
14:45
-
14:36
-
14:35
-
14:35
-
14:29
-
14:16
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:54
-
13:43
-
13:40
-
13:38
-
13:34
Партнерский контент