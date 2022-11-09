В Англии скончался 18-летний голкипер клуба Южной футбольной лиги

Скончался 18-летний английский футболист клуба «Микловер» Фин Боуэн, сообщает издание The Sun. О причинах трагедии не сообщается.



«Вчера утром «Микловер» трагически потерял одного из наших игроков, вратаря Фина Боуэна. В 18 лет Фин был неотъемлемой частью клубной академии. Он дебютировал в первой команде на выезде с «Лейстоном» в августе после впечатляющей игры в предсезонке. Все в клубе опустошены известием о кончине Фина и приложат все усилия, чтобы его никогда не забыли на «Дон Эмотт Арене». Покойся с миром, Фин», — говорится в заявлении клуба.



Футбольный клуб «Микловер» выступает в Южной Премьер-лиге — системе любительских английских команд.

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